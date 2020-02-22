В Берлине стартовал юбилейный 70-й кинофестиваль - он будет проходить с 20 февраля до 1 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фестиваль будет открываться фильмом "Мой год Сэлинджера", в котором сыграли Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли. В числе прочих в конкурсную программу Берлинале попала картина "Дау. Наташа" Ильи Хржановского и Екатерины Эртель.