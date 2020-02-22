Известная американская певица Кэти Перри, которая показала архивные фото с помолвки, на днях потеряла сознание прямо во время съемок шоу American Idol, членом жюри которого она является. Выяснилось, что в помещении, где проходили съемки нового выпуска проекта, произошла утечка газа.

Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня

Судьи шоу Кэти Перри, Люк Брайан и Лайонел Ричи были вынуждены прервать прослушивание из-за утечки газа.

"Ребята, вы чувствуете запах газа? Он довольно интенсивный... У меня немного болит голова", - сказала Кэти Перри, покидая студию.

Затем Кэти Перри почувствовала себя еще хуже и потеряла сознание в результате утечки газа. "Я чувствую себя нехорошо", - произнесла Кэти Перри за секунду того, как упасть на землю. Как певица чувствует себя сейчас - пока неизвестно.