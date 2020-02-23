https://news.day.az/showbiz/1205551.html Netflix представил трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон»
Netflix представил трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон»
На Youtube-канале стримингового сервиса Netflix появился дебютный трейлер анимационного сериала "Трансформеры: Война за Кибертрон", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В мультсериале расскажут про события, происходящие на планете Кибертрон, которая является родиной трансформеров.
Кроме того, зрителям покажут историю происхождения автоботов и десептиконов.
Дата выхода сериала пока неизвестна.
Ожидается, что выход серий случится в 2020 году.
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