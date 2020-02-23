На Youtube-канале стримингового сервиса Netflix появился дебютный трейлер анимационного сериала "Трансформеры: Война за Кибертрон", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В мультсериале расскажут про события, происходящие на планете Кибертрон, которая является родиной трансформеров.

Кроме того, зрителям покажут историю происхождения автоботов и десептиконов.

Дата выхода сериала пока неизвестна.

Ожидается, что выход серий случится в 2020 году.