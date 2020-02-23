Во время своего выступления в Лондоне Мадонна обменялась шуточными репликами с сидевшей на первом ряду Гвендолин Кристи из "Игры престолов". Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На концерте в Австралии в марте 2016 года поп-дива уже выводила Кристи на сцену, и та сказала, что Мадонна - ее любимая исполнительница с детства.

Певица села рядом с актрисой и поинтересовалась, что пьет Гвендолин. Актриса достала небольшую бутылку пива и спросила у своего кумира, любит ли она пиво.

В ответ Мадонна сделала глоток из бутылки и случайно пролила немного себе на лицо. Кристи начала вытирать капли, на что Мадонна в шутку ответила: "Зима близко".

Цитата из "Игры престолов" немедленно вызвала смех Кристи и публики.

Мадонна поделилась в инстаграме видео этого эпизода.

"Зима близко" - отсылка к сериалу "Игра престолов", в котором эти слова означали приближение жуткого времени, когда могут проснуться белые ходоки.

