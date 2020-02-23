Британский актер Энтони Хопкинс появится на экранах в образе легендарного тренера по боксу Каса Д'Амато. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что картину под названием "Кас и Майк" будет снимать потомственный режиссер Ник Кассаветис, которому принадлежат такие работы как "Дневник памяти", "Джон Кью" и "Альфа Дог".

По данным издания, в основу фильма положены оригинальный сценарий Десмонда Накано и книга Монтиета Иллингворта "Майк Тайсон: Деньги, мифы и предательство".

Съемки планируется начать до конца лета 2020 года.