https://news.day.az/showbiz/1205650.html Энтони Хопкинс сыграет тренера Майка Тайсона
Энтони Хопкинс сыграет тренера Майка Тайсона
Британский актер Энтони Хопкинс появится на экранах в образе легендарного тренера по боксу Каса Д'Амато. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что картину под названием "Кас и Майк" будет снимать потомственный режиссер Ник Кассаветис, которому принадлежат такие работы как "Дневник памяти", "Джон Кью" и "Альфа Дог".
По данным издания, в основу фильма положены оригинальный сценарий Десмонда Накано и книга Монтиета Иллингворта "Майк Тайсон: Деньги, мифы и предательство".
Съемки планируется начать до конца лета 2020 года.
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