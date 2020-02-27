Бритни Спирс сломала ногу во время танца. Видеоролик с этим моментом она опубликовала в своем Instagram, извинившись перед подписчиками за хруст, который они услышали, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Таким образом 38-летняя певица объяснила недавние снимки, на которых она идет по улице с загипсованной ногой.

"Я не танцевала в течение шести месяцев. И да, я босиком, не смейтесь, но так лучше держусь на полу. PS: Вы можете услышать, где я сломала ногу. Извините, это довольно громко", - написала певица.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.