Американская певица и актриса Леди Гага опубликовала на YouTube клип на трек Stupid love, снятый полностью на телефон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В мире будущего царит хаос. Племена борются за господство. На помощь им приходит Леди Гага, одетая в розовое с ног до головы. Вместе со своей бандой она хочет всех помирить с помощью музыки и танцев.

Песня Stupid love - первый сингл из нового, шестого, студийного альбома певицы. По информации СМИ, он будет называться Chromatica.

Это первая работа обладательницы премии "Оскар" за последние три года с момента выхода пластинки Joanne в 2016 году.