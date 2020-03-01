Дочь Стивена Спилберга Микаэла Спилберг была арестована за домашнее насилие в субботу, 29 февраля, в американском городе Нэшвилл в штате Теннеси. Ее 47-летний жених Чак Панков подтвердил факт задержания. "Это правда", - цитирует Fox News слова бойфренда Микаэлы, который добавил, что "это недоразумение". Причем сам факт домашнего насилия Чак не подтвердил и не опроверг, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ua.

По словам Панкова, с 23-летней девушкой "все в порядке", и при инциденте "никто не пострадал". Увы, он не уточнил, какое именно насилие и в отношении кого было допущено.

Микаэла была доставлена ​​в центр задержания в Хилле, где неизвестный человек внес за нее залог в тысячу долларов. Тем не менее, дочь режиссера "Списка Шиндлера" была помещена под арест сроком на 12 часов, так как по американскому законодательству при аресте именно за насилие в семье под залог арестованных не выпускают.