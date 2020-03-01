Всемирно известная британская певица, автор песен и модель Дуа Липа обратилась к коллекции известного азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, передает Day.Az.

Звезда выбрала повседневную одежду из новой коллекции Исмаила, в которой он соединил черный, розовый и салатовый оттенки.