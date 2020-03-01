https://news.day.az/showbiz/1207722.html Известная британская певица выбрала наряд от азербайджанского дизайнера – ФОТО
Известная британская певица выбрала наряд от азербайджанского дизайнера – ФОТО
Всемирно известная британская певица, автор песен и модель Дуа Липа обратилась к коллекции известного азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, передает Day.Az.
Звезда выбрала повседневную одежду из новой коллекции Исмаила, в которой он соединил черный, розовый и салатовый оттенки.
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