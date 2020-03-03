На международном конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет в мае в Роттердаме, Россию представит группа Little Big. Об этом было объявлено в понедельник в эфире Первого канала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга", - объявил ведущий программы "Время" Кирилл Клейменов.

Отмечается, что премьера песни состоится в ближайшие дни.

"Главное - любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция - делай, что делаешь, и будь, что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на "Евровидении", но раз выпал - мы сделаем все, что в наших силах. А дальше - будь что будет," - сказал Первому каналу вокалист группы Илья Прусикин.