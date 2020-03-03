В марте американская поп-звезда этого года Джей Ло получила предложение руки и сердца от экс-бейсболиста Алекса Родригеса. Алекс задал возлюбленной тот самый вопрос после двух лет отношений во время их отпуска на Багамах. Но пара не спешит играть свадьбу, передает Day.Az со ссылкой на peopletalk.ru.

Так, на днях Дженнифер Лопес пообщалась с Опрой Уинфри (66) в рамках тура телеведущей - 2020 Vision: Your Life in Focus Tour и объяснила, почему они не торопятся обменяться клятвами.

"Это очень забавно, потому что, когда мы обручились, я подумала: мы собираемся пожениться через пару месяцев?! Твой старый образ мышления возвращается назад вместе со всей этой безнадежной романтической чушью, из-за которой я выходила замуж трижды. Алекс сказал: "Что бы ты ни хотела сделать, мы можем это обсудить". Я ответила: "Но если мы собираемся жить вместе до конца наших дней, то к чему спешка? Если мы действительно собираемся быть партнерами. Если мы действительно попытаемся построить вместе то, чего ни у кого из нас не было или же мы думали, что у нас не было. И мы примем во внимание всех наших детей и покажем им то, чего никогда не имели", - поделилась Джей Ло.

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес начали встречаться в начале 2017 года. У обоих от предыдущих отношений есть дети. В браке с Марком Энтони певица родила близнецов Эмму и Макса, которым сейчас по 11 лет. А спортсмен воспитывает вместе с бывшей женой Синтией Скертис двух дочерей - 15-летнюю Наташу и 11-летнюю Эллу.