https://news.day.az/showbiz/1208619.html Gucci отменит показ из-за коронавируса
Gucci отменит показ из-за коронавируса
Итальянский дом моды Gucci отметил показ в США на фоне распространения коронавируса.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что показ должен был состояться 18 мая в Сан-Франциско. По данным издания, бренд отменил мероприятие в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавируса.
"Решение о новом времени и месте проведения шоу будет объявлено позже, когда ситуация с коронавирусом прояснится", - сообщили в доме моды.
Там добавили, что сейчас Gucci думает пострадавших во всем мире.
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