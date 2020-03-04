Итальянский дом моды Gucci отметил показ в США на фоне распространения коронавируса.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что показ должен был состояться 18 мая в Сан-Франциско. По данным издания, бренд отменил мероприятие в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавируса.

"Решение о новом времени и месте проведения шоу будет объявлено позже, когда ситуация с коронавирусом прояснится", - сообщили в доме моды.

Там добавили, что сейчас Gucci думает пострадавших во всем мире.