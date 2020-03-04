Жители Сан-Франциско этой ночью выглянули из окон и не узнали свои улицы! Город превратился в чужой - на дорогах горят машины, прохожие запрыгивают на крыши автомобилей и толпой куда-то бегут, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

И лишь когда показался сам Нео, во всяком случае человек, внешне очень похожий на Киану Ривза, в длинном тёмном плаще, стало понятно, - это съемки четвертой "Матрицы", причем финальные.

Фильм появится на экранах в следующем году. Сейчас фанаты обсуждают, каким образом погибшие в третьей части герои вновь вернутся к жизни.

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