Шестнадцатилетняя девушка из Зугдиди Нини Чилачава удостоилась внимания мировых СМИ благодаря своему видео, в котором она повторила рекорд рэпера Эминема, произнесся 229 слов за 30 секунд, передает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

Всемирно известный рэпер Эминем 25 февраля в своем Twitter объявил о запуске челленджа. Участники должны были повторить его рекорд скорости читки в треке Godzilla - 229 слов за 30 секунд. Рэпер же пообещал наградить призами тех, кто лучше всего справится с #GodzillaChallenge.

За это время в нем поучаствовали тысячи людей, но внимание многих привлекла именно школьница из Зугдиди, которая продемонстрировала свою читку на своей Instagram странице. Девушка просила подписчиков отмечать рэпера, чтобы он точно увидел это видео. Так видео Нини Чилачава уже набрало более 112 тысячи просмотров и привлекло внимание множества СМИ.

Французская служба известного интернет-издания The Huffington Post включило школьницу из Грузии в видеоподборку лучших, по мнению издания, участников челленджа. Также интернет-издание Southpower, специализирующееся на новостях о рэпе, и вовсе назвало Нини победительницей #GodzillaChallenge.

"Тысячи фанатов были вовлечены в челлендж, но у Southpawer только один победитель. 16-летняя девушка из Зугдиди, Грузия, которая собрала почти 100 тысяч просмотров в Instagram. Это момент, когда красота сочетается с талантом. Посмотрите видео ниже и убедитесь, следи за ней в Instagram для будущих видео", - пишет издание Southpawer.

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