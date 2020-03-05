Больше 4 миллионов просмотров за 5 часов набрал в Инстаграме новый клип Кэти Перри "Never Worn White", передает Day.Az со ссылкой на Вести. В нем 35-летняя певица предстает с округлившимся животиком и признается, что ждет ребенка от Орландо Блума.

Поклонники оставляют под ним многочисленные поздравления и добрые пожелания певице, которая очень долго ждала первенца, тем более что жизнь ее безоблачной не назовешь.

Кэти долго лечилась от депрессии, из которой ей помогли выбраться не только специалисты (причем, как традиционной, так и не традиционной медицины), но и отец будущего ребенка.

С Блумом они вместе уже около четырех лет. Пара обручена, но пока официально не расписана.

У Орландо Блума уже есть сын от брака с Мирандой Керр, которая была ангелом Victoria's Secret.