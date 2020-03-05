Американский певец и актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Когда на прошлой неделе я был на съемочной площадке, меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ, - прокомментировал Портер. - У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно-нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово".

Актер подчеркнул, что не боится негативной реакции со стороны зрителей, которая может последовать после такой революционной роли.

"Это классическая сказка для нового поколения. Думаю, дети и молодежь готовы к такому", - добавил он.

В октябре стало известно, что актер получил роль крестной феи в мюзикле, основанном на знаменитой сказке. Экранизацией занимается кинокомпания Sony.

Вместе с лауреатом премий "Тони", "Эмми" и "Грэмми" будет выступать Камила Кабелло (Золушка) и Идина Мензель (мачеха).

Премьера запланирована на февраль 2021 года.