Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в новой "Золушке"
Американский певец и актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Когда на прошлой неделе я был на съемочной площадке, меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ, - прокомментировал Портер. - У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно-нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово".
Актер подчеркнул, что не боится негативной реакции со стороны зрителей, которая может последовать после такой революционной роли.
"Это классическая сказка для нового поколения. Думаю, дети и молодежь готовы к такому", - добавил он.
В октябре стало известно, что актер получил роль крестной феи в мюзикле, основанном на знаменитой сказке. Экранизацией занимается кинокомпания Sony.
Вместе с лауреатом премий "Тони", "Эмми" и "Грэмми" будет выступать Камила Кабелло (Золушка) и Идина Мензель (мачеха).
Премьера запланирована на февраль 2021 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре