Художница по костюмам Сэнди Пауэлл, которая в этом году была в 13-й раз номинирована на "Оскар", на все церемонии прошедшего сезона награждений приходила в одном и том же белом костюме, который сшила сама, и просила знаменитых гостей поставить на нем автограф, передает Day.Az со ссылкой на esquire.ru.

Это был не просто эксцентричный жест: художница хотела привлечь внимание к историческому коттеджу художника, режиссера и активиста Дерека Джармана, который находится в запустении и под угрозой сноса. Пауэлл решила собрать деньги и выкупить коттедж, а затем превратить его в публичный музей.

Художнице удалось собрать подписи Педро Альмодовара, Роберта Де Ниро, Хоакина Феникса, Скарлетт Йоханссон, Рене Зеллвегер, Лоры Дерн, Брэда Питта, Леонардо ДиКаприо и других голливудских звезд. Теперь она, как и планировала, выставила костюм на аукцион Phillips.

Аукцион продлится еще шесть дней, и принять участие в нем может любой желающий. Сейчас у лота всего одна ставка £5000.