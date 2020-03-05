Американский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot из-за создания робота с его лицом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам адвокатов Шварценеггера, у компании не было права использовать его образ. Согласно иску, актер требует выплатить ему $10 млн компенсации вместе с прибылью от рекламы и "работы" двойника на публичных мероприятиях.

Известно, что робот даже просил Шварценеггера о совместном снимке во время визита артиста в Санкт-Петербург в 2019 году, но Арнольд отказал.

В январе адвокат артиста Марти Сингер просил Promobot перестать показывать робота, однако в феврале его привезли на выставку игрушек в Нью-Йорке.