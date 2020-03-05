В Москве прошла pre-party ежегодной премии "ЖАРА Music Awards". Об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, передает Day.Az.

4 апреля 2020 года в Crocus City Hall состоится третья церемония награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards".

Pre-party премии посетили EMIN, Григорий Лепс, Кети Топурия, Анита Цой, группа MBAND, Ирина Нельсон, группа "Фабрика", Виктория Дайнеко и многие другие.

"ЖАРА Music Awards" - самое ожидаемое музыкальное событие года. Здесь открываются новые имена и побеждают лучшие из лучших. Победителей третьей музыкальной премии выберут открытым голосованием зрители и компетентное жюри, состоящее из продюсеров, артистов и деятелей шоу-бизнеса, по итогам 2019 года. Все номинанты получат самые профессиональные и объективные оценки. Трансляция премии "ЖАРА Music Awards" пройдет на Первом канале (Россия).

На pre-party стало известно, что ведущими вечера станут Ксения Собчак и Константин Богомолов.