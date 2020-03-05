https://news.day.az/showbiz/1209355.html Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»
Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»
Актриса Натали Дормер, сыгравшая Маргери Тирелл в сериале "Игра престолов", может появиться во втором сезоне другого фантастического шоу - "Ведьмак", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщает Redanian Intelligence, две недели назад Дормер заметили неподалеку от съемочной площадки "Ведьмака". После этого на возможное появление Дормер намекул кастинг-директор "Ведьмака".
В соцсетях предположили, что Натали Дормер может сыграть чародейку Филиппу Эйльхарт.
Второй сезон сериала "Ведьмак" стриминговый сервис Netflix покажет в 2021 году.
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