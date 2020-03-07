https://news.day.az/showbiz/1209830.html Мурад Дадашов закрыл передачу Толика - ВИДЕО
Мурад Дадашов закрыл передачу Толика - ВИДЕО
Мурад Дадашов закрыл передачу Толика.
Причиной тому стал вчерашний скандал во время прямого эфира между Эльзой Сейиджахан и певцами Манафом Агаевым и Метанет Асадовой, передает Day.Az.
Назначенный два дня назад управляющим телеканала Мурад Дадашов провел собрание сразу же после телепередачи и принял решение закрыть ее.
Отметим, что во время вчерашней телепередачи исполнители устроили скандал. Из-за неэтичных действий пришлось даже прервать эфир.
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