Мурад Дадашов закрыл передачу Толика.

Причиной тому стал вчерашний скандал во время прямого эфира между Эльзой Сейиджахан и певцами Манафом Агаевым и Метанет Асадовой, передает Day.Az.

Назначенный два дня назад управляющим телеканала Мурад Дадашов провел собрание сразу же после телепередачи и принял решение закрыть ее.

Отметим, что во время вчерашней телепередачи исполнители устроили скандал. Из-за неэтичных действий пришлось даже прервать эфир.