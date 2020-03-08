Джаред Лето поднялся на скалу и едва не погиб

Актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето едва не погиб, пытаясь подняться на скалу. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Не хочу драматизировать, но сегодня я чуть не погиб", - написал Лето. Музыкант рассказал, что в момент, когда он находился на высоте около 600 футов (почти 183 метра), его страховочную веревку начал резать острый камень.

"Я помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент: больше осознания положения, чем страха, и немного меланхолия", - поделился Лето. Тем не менее после случившегося артист продолжил восхождение на скалу.