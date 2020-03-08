https://news.day.az/showbiz/1210018.html Режиссер «Пилы» и «Аквамена» Джеймс Ван займется фильмом о монстре
Режиссер «Пилы» и «Аквамена» Джеймс Ван займется фильмом о монстре
Режиссер Джеймс Ван, известный по кинофраншизам "Пила", "Астрал", "Заклятие", станет продюсером хоррор-фильма для Universal Pictures. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, в ленте расскажут о подростках, которым становится известно, что их сосед создает в подвале своего дома настоящего монстра.
Будущая картина пока не получила названия. Кроме того, пока нет сведений об актерском составе, дате начала съемок и выходе фильма в кинотеатрах.
Издание сообщает, что сценарий для фильма напишет Робби Томпсон ("Сверхъестественное", "Живая мишень").
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