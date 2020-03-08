Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

Американский актер Кристиан Бэйл получил роль злодея в фильме по комиксам вселенной Marvel "Тор 4: Любовь и гром". Об этом сообщает Twitter издания Entertainment Tonight со ссылкой на голливудскую актрису Тессу Томпсон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое заявление она сделала на премьере третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада", общаясь с корреспондентом по поводу своего возвращения к роли союзницы и напарницы Тора - Валькирии.

"Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, это фантастика!" - сказала Томпсон.