Кэти Перри намекнула на пол будущего ребенка

Беременная Кэти Перри, которая перенесла свою свадьбу, выступила на стадионе в Мельбурне. Широкой публике артистка призналась, что мечтает о девочке, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Кэти Перри и ее жених, актер Орландо Блум ждут первенца. О том, что звездная пара вскоре станет родителями, стало известно в начале марта. Певица выпустила клип, в котором подтвердила свою беременность.

35-летняя Кэти выступила на стадионе в австралийском Мельбурне, Австралия, где прошел чемпионат мира по крикету среди женщин. Для своего появления звезда выбрала несколько эффектных розовых образов, которыми намекнула, что они с Орландо ждут девочку.

Кроме того, после шоу Кэти Перри поблагодарила зрителей за теплый прием, а после задержавшись на секунду, сказала: "Надеюсь, это будет девочка!".