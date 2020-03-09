Умер всемирно известный актер

Шведский актер Макс фон Сюдов, получивший всемирную известность после ролей в фильмах Ингмара Бергмана, скончался во Франции в возрасте 90 лет, сообщает журнал Paris Match, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года", - сообщила изданию супруга актера Катрин фон Сюдов.

В фильме Бергмана "Седьмая печать" (1957) фон Сюдов исполнил роль рыцаря, который во время эпидемии чумы сыграл шахматную партию с самой Смертью.

Актер также снимался в бергмановских фильмах "Земляничная поляна", "Лицо", "Девичий источник", "Час волка" и других.