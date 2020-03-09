https://news.day.az/showbiz/1210344.html Умер всемирно известный актер - из "Игры престолов"
Умер всемирно известный актер - из "Игры престолов"
Шведский актер Макс фон Сюдов, получивший всемирную известность после ролей в фильмах Ингмара Бергмана, скончался во Франции в возрасте 90 лет, сообщает журнал Paris Match, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года", - сообщила изданию супруга актера Катрин фон Сюдов.
В фильме Бергмана "Седьмая печать" (1957) фон Сюдов исполнил роль рыцаря, который во время эпидемии чумы сыграл шахматную партию с самой Смертью.
Актер также снимался в бергмановских фильмах "Земляничная поляна", "Лицо", "Девичий источник", "Час волка" и других.
Кроме того, на счету фон Сюдова участие в таких известных лентах, как "Экзорцист", "Дюна", "Особое мнение", "Остров проклятых". Актер также снимался в популярном телесериале "Игра престолов" - роль престарелого лорда Бриндена, принимавшего обличье трехглазого ворона.
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