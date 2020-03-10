Американская рок-группа отменила концерты из-за коронавируса

Американская рок-группа Pearl Jam в связи с распространением нового коронавируса отменила часть концертов, запланированных весной этого года. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В посте сказано, что группа с сожалением сообщает эту новость, однако первый этап тура PJ/Gigaton отменяется. О том, на какой срок будут перенесены концерты, не сообщается. Отмена коснулась четырех концертов в Канаде и более десяти - в США.