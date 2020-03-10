Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери - 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Она пояснила, что перед праздниками Шайло перенесла хирургическое вмешательство на бедре, операция прошла успешно, девочка уже выписана из больницы.

Папарацци засняли актрису с детьми, приехавших в кино. Энджи помогала Шайло с костылями. Выглядела многодетная мама не очень лучезарно - вероятно, из-за переживаний за детей.

Известно, что Брэд Питт тоже был в больнице. Из-за Захары месяц назад он даже не пришел на церемонию BAFTA.

Анджелина не стала благодарить бывшего мужа, видимо, актриса окончательно вычеркнула его из своей жизни.

Джоли поделилась с читателями радостью от того, что ее дети в тяжелые моменты оказывают друг другу поддержку.

"Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Младшая дочь наблюдала за медсестрами, а потом уже сама помогала девочкам. Братья также поддерживали их своим присутствием в больнице, они такие милые. И я хочу сосредоточиться на моих дочерях и на всем, чему я научилась у них и других молодых девушек, которых я встречаю по всему миру", - пишет Джоли.