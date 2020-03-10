Исполнитель роли зомби в «Ходячих мертвецах» покусал женщину и попал в тюрьму

Американский актер Майкл Манди покусал женщину и попал в тюрьму, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполнитель роли зомби в "Ходячих мертвецах" познакомился со своей поклонницей Беверли Джексон восемь лет назад. Фанатка рассказала, что несколько лет спустя он вновь связался с ней во время поездки в Великобританию. "Я влюбилась в него. Сначала он был очень обаятельным и обещал, что поможет мне найти работу в кино", - поделилась мать двоих детей.

По словам Джексон, Манди напал на нее в 2018 году, когда они находились в отеле в Германии. Тогда актер ударил ее по лицу, покусал, а затем вышвырнул из комнаты. Подобные ситуации повторялись, в связи с чем в ноябре 2019 года артиста отправили в тюрьму. Кроме того, ему запретили приближаться к своей жертве.

Отмечается, что после освобождения Манди нарушил запретительный приказ и вновь оказался в тюрьме, однако Джексон переживает, что он продолжит преследовать ее. "Боюсь, он не остановится, пока я не умру", - заявила она.