https://news.day.az/showbiz/1210768.html Рэпер Моргенштерн попал в больницу
Как заявил музыкант, у него диагностировали ангину. При этом накануне он рассказывал, что принимает антибиотики из-за болезни.
Моргенштерн добавил, что ему рекомендовали неделю постельного режима, из-за чего придется перенести концерты в других городах.
Рэпер Моргенштерн попал в больницу
Рэпер Моргенштерн сообщил в Instagram, что попал в больницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как заявил музыкант, у него диагностировали ангину. При этом накануне он рассказывал, что принимает антибиотики из-за болезни.
По его словам, решение не прерывать концерты спровоцировало осложнение болезни.
Моргенштерн добавил, что ему рекомендовали неделю постельного режима, из-за чего придется перенести концерты в других городах.
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