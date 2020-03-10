https://news.day.az/showbiz/1210780.html Тимати заложил свой бренд
Тимати заложил свой бренд
Тимати заложил товарный знак своих бургерных Black Star Burger. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как именно он намерен воспользоваться полученными деньгами, неизвестно.
Первый ресторан сети Black Star Burger открылся в сентябре 2016 года в Москве. Заведение открыл предприниматель Юрий Левитас совместно с Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером. В открытии ресторана в Грозном в 2017 году принимал участие глава Чечни Рамзан Кадыров.
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