Тимати заложил свой бренд

Тимати заложил товарный знак своих бургерных Black Star Burger. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как именно он намерен воспользоваться полученными деньгами, неизвестно.

Первый ресторан сети Black Star Burger открылся в сентябре 2016 года в Москве. Заведение открыл предприниматель Юрий Левитас совместно с Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером. В открытии ресторана в Грозном в 2017 году принимал участие глава Чечни Рамзан Кадыров.