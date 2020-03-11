Исчезновение татуировок с кожи Тимати удивило поклонников

Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) смутил поклонников видеороликом, на котором показал свое тело без татуировок. Публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте Black Star во вторник, 10 марта, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах музыкант снимает себя в зеркало на камеру смартфона. Он отодвигает ворот футболки, чтобы подписчики могли видеть его грудь, ранее украшенную черными рисунками. Затем Тимати демонстрирует руки, на которых тоже нет наколок.

Комментаторов удивило исчезновение татуировок с кожи певца. "Босс, где они?", "У меня галлюцинации или Тимати без татуировок?" "Ничего не понимаю!" "Куда все делось? И как такое возможно", - недоумевали они. Некоторые юзеры высказали предположение, что таким образом Тимати рекламирует тональный крем. Другие пошутили, что все это время на его теле были временные татуировки.

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