Дэниел Крейг рассказал, почему не хотел играть в "Не время умирать"

Дэниел Крейг рассказал, что был "физически на нуле" после фильма "Спектр" (2015) и поэтому был близок к тому, что отказаться от съемок в следующей части франшизы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Актер играет знаменитого агента в фильме "Не время умирать", премьеру которого перенесли с апреля на ноябрь из-за коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, почему продолжения пришлось ждать так долго, Крейг подчеркнул, что его физическая форма не позволяла ему сразу приступить к съемкам.

"Я не собирался снова сниматься. Я все время спрашивал себя: имеет ли смысл все это проделывать? Я не чувствовал в себе... Я был физически на нуле. И перспективу работы над следующим фильмом даже не рассматривал. Поэтому после "Спектра" прошло пять лет", - пояснил актер.

На прошлой неделе было официально объявлено, что выход ленты "Не время умирать" перенесен на ноябрь 2020 года. Так, в Великобритании фильм выйдет 12 ноября, дата российской премьеры пока не сообщается.