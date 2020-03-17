https://news.day.az/showbiz/1213132.html Идрис Эльба заразился коронавирусом
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба рассказал, что заразился коронавирусом. "Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции, чтобы не подвергать никого опасности. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте", - рассказал он в своем видеообращении твиттере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, жена актера Сабрина Доур тоже прошла тест, но пока неизвестно, есть у нее заболевание или нет. Она остается в изоляции вместе с мужем.
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