Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба рассказал, что заразился коронавирусом. "Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции, чтобы не подвергать никого опасности. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте", - рассказал он в своем видеообращении твиттере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, жена актера Сабрина Доур тоже прошла тест, но пока неизвестно, есть у нее заболевание или нет. Она остается в изоляции вместе с мужем.