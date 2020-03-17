Джаред Лето вышел из пустыни и обнаружил пандемию коронавируса в мире

Американский актер и музыкант Джаред Лето опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал, что 12 дней провел в пустыне без телефона и связи. Поэтому, когда вернулся, был шокирован новостью о пандемии коронавируса в мире, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ничего себе. Буквально 12 дней назад мы медитировали в пустыне и были полностью изолированы от внешнего мира: ни связи, ни телефона. Поэтому понятия не имели, что происходит за пределами этих мест. Вчера я попал в совершенно другой мир. Тот, который изменился навсегда. Сейчас я получаю сообщения от друзей и близких, узнаю, что происходит. Надеюсь, что с большинством все в порядке. Всем позитива. Берегите себя", - написал фронтмен 30 Seconds to Mars.

За несколько часов публикация набрала сотни тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.

"Лучше бы ты оставался в пустыне. Сейчас происходит безумие", - написала @joxtina.

"Повезло тебе. Вероятно, было бы лучше находится в такой изоляции", - присоединилась к обсуждению @escapenut.

"Добро пожаловать в реальность", - прокомментировал @actorluis.

На прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции. По словам гендиректора организации Тедроса Адхана Гебрейесуса, в ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится.