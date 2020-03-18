«Евровидение» отменили из-за коронавируса

Популярный конкурс песни "Евровидение" в 2020 году не состоится.

Решение об отмене связано с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на организаторов. Предполагается, что участниками станут все те же музыканты и коллективы, которые должны были представлять свои страны в 2020 году. При этом им запретят использовать песни, подготовленные для конкурса в 2020 году.

"Евровидение" должно было проходить в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.