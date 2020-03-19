Бритни Спирс напала на фанатов

Бритни Спирс набросилась на поклонников, которые раскритиковали ее стиль ведения инстаграм-аккаунта. Звезда нулевых негодует, передает Day.Az со ссылкой на dni.ru.

Негативные комментарии под фотографиями поп-дивы стали появляться все чаще и чаще. Фолловеры недовольны, что девушка публикует однотипные снимки, и призвали артистку разнообразить контент. Причиной скандала стали портреты исполнительницы на фоне красной стены - она опубликовала подряд 13 штук. Забавно, что на восьми из них она изображена в одном и том же купальнике и похожих позах. На некоторых кадрах девушка обнимается со своим молодым бойфрендом.

Бритни Спирс расстроилась из-за негатива со стороны фолловеров. "Мне нравится делиться фото со всеми вами! У меня никогда не было белого купальника, и мне просто нравился красный фон!" - попыталась оправдаться артистка. Звезда нулевых заявила, что чтение плохих комментариев ранит ее. "Трудные времена, которые мы переживаем, должны научить нас быть добрыми друг к другу...", - считает Бритни.

Напомним, некоторое время назад певица сломала ногу на тренировке. Девушка повредила плюсневые кости в левой ноге. Восстановление заняло около месяца.