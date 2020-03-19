https://news.day.az/showbiz/1214075.html 3 совета от Дэвида Бекхэма и ЮНИСЕФ, как не заразиться коронавирусом
3 совета от Дэвида Бекхэма и ЮНИСЕФ, как не заразиться коронавирусом
Многие селебрити ушли на домашний карантин и советуют подписчикам заботиться о себе и родных. Дэвид Бекхэм пошел дальше и составил для фолловеров в Instagram полезные рекомендации, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Экс-спортсмен объединил рекомендации ЮНИСЕФ, чьим послом доброй воли он является, и выделил три простых и главных совета:
- Мойте руки с мылом.
- Прикрывайте рот при чихании и кашле.
- Избегайте близкого контакта с людьми с симптомами простуды и гриппа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, напоследок Дэвид дал ссылку на раздел сайта ЮНИСЕФ, где собраны все подробные рекомендации по защите взрослых и детей, и пожелал всем избежать встречи с болезнью.
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