3 совета от Дэвида Бекхэма и ЮНИСЕФ, как не заразиться коронавирусом

Многие селебрити ушли на домашний карантин и советуют подписчикам заботиться о себе и родных. Дэвид Бекхэм пошел дальше и составил для фолловеров в Instagram полезные рекомендации, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Экс-спортсмен объединил рекомендации ЮНИСЕФ, чьим послом доброй воли он является, и выделил три простых и главных совета:

Мойте руки с мылом.

Прикрывайте рот при чихании и кашле.

Избегайте близкого контакта с людьми с симптомами простуды и гриппа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, напоследок Дэвид дал ссылку на раздел сайта ЮНИСЕФ, где собраны все подробные рекомендации по защите взрослых и детей, и пожелал всем избежать встречи с болезнью.