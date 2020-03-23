Рианна пожертвовала рекордную сумму на борьбу с коронавирусом

Практически ежедневно крупные компании и знаменитости перечисляют средства на борьбу с коронавирусом: Джорджо Армани одним из первых пожертвовал 1,25 миллиона евро в помощь клиникам и институтам, разрабатывающим вакцины, группа компаний Kering выделила итальянским больницам 2 миллиона евро, L'Oréal и LVMH запустили производство антисептиков на своих заводах. Криштиану Роналду переоборудовал принадлежащие ему отели в клиники для больных коронавирусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, вчера свой существенный вклад в борьбу с распространением и последствиями коронавируса сделала Рианна: она пожертвовала 5 миллионов долларов через свой фонд Clara Lionel Foundation.

Барбадосская певица решила поддержать несколько нуждающихся в этом организаций, в том числе продовольственные банки в США. Большая часть суммы будет направлена на поддержку медицинского персонала и покупку необходимого оборудования, обслуживание отделений интенсивной терапии и помощь в разработке вакцин и других методов борьбы с вирусом во всем мире.