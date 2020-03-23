https://news.day.az/showbiz/1215143.html У Харви Вайнштейна обнаружили коронавирус
У Харви Вайнштейна обнаружили коронавирус
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Медузу, Вайнштейн находится в изоляции в тюрьме на западе штата Нью-Йорк. Помимо 68-летнего продюсера на карантин также отправили несколько сотрудников тюрьмы.
Напомним, что за последний месяц Харви Вайнштейн дважды попадал в больницу: после того, как присяжные признали его виновным, а также после вынесения приговора.
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