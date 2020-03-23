У Харви Вайнштейна обнаружили коронавирус

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Медузу, Вайнштейн находится в изоляции в тюрьме на западе штата Нью-Йорк. Помимо 68-летнего продюсера на карантин также отправили несколько сотрудников тюрьмы.

Напомним, что за последний месяц Харви Вайнштейн дважды попадал в больницу: после того, как присяжные признали его виновным, а также после вынесения приговора.