В «Мире Дикого Запада» появился дракон из «Игры престолов» - ФОТО
Во втором эпизоде третьего сезона "Мира Дикого Запада" появился дракон Дрогон из "Игры престолов". Кроссовер сериалов произошел из-за давнего знакомства шоураннеров Лизы Джой и Джонатана Нолана с создателями фэнтезийного шоу Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Бениофф и Вайс также снялись в серии - они предстали в роли инженеров, которые раздумывают над тем, как украсть роботизированного дракона из парка развлечений.
Нолан признался журналистам, что с идею кроссовера им предложил писатель Джордж Мартин, на книгах которого основан сериал "Игра престолов". Шоураннер подчеркнул, что полноценного кроссовера вселенной "Игры престолов" с "Миром Дикого Запада" ждать не стоит.
Третий сезон "Мира Дикого Запада" стартовал 15 марта.
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