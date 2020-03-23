https://news.day.az/showbiz/1215281.html Замиг Гусейнов дал онлайн-концерт в поддержку борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
Замиг Гусейнов дал онлайн-концерт в поддержку борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
Популярный азербайджанский исполнитель Замиг Гусейнов порадовал поклонников, дав из дома концерт под названием "Оставайся дома - занимайся творчеством", который транслировался онлайн на странице певца в Instagram, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Выступление артиста вызвало большой интерес пользователей социальной сети.
Отметим, что на фоне мер социальной изоляции во всем мире в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в ряде стран проводятся различные флешмобы и акции, что очень важно для моральной поддержки людей.
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