Кире Найтли сегодня 35. Лучшие фильмы с участием британской звезды

Сегодня, 26 марта, свой день рождения отмечает известная британская актриса Кира Найтли. Звезде исполняется 35 лет, и эту знаменательную дату Кира отмечает в счастливом статусе - дважды мама.

Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua представляет подборку фильмов с участием Киры Найтли.

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", 2003

В этом знаменитом на весь мир фильме Кира Найтли имела возможность сыграть с культовыми актерами - Джонни Деппом и Орландо Блумом. После этого актриса снялась в двух последующих сиквелах "Пиратов Карибского моря". Именно роль Элизабет принесла Кире признание и открыла двери в мир киноиндустрии.

"Реальная любовь", 2003

В рождественской трагикомедии Кира сыграла девушку по имени Джульет, которая выходит замуж, но выясняется, что друг супруга в нее влюблен.

"Гордость и предубеждение", 2005

За роль Элизабет Беннет Кира Найтли была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса. По сюжету, в семье дворянина мистера Беннета пять девиц на выданье - Джейн, Элизабет, Мэри, Китти и Лидия. Миссис Беннет, обеспокоенная тем, что имение Лонгборн наследуется по мужской линии, изо всех сил стремится подыскать выгодные партии для дочерей. На одном из балов сёстры Беннет представлены мистеру Бингли, богатому холостяку, недавно поселившемуся в Незерфилде, и его другу, мистеру Дарси.

"Анна Каренина", 2012

Исторический роман давно относят к золотой классике литературы. Трагическая история любви Анны Карениной к молодому офицеру графу Вронскому, которая разворачивается на фоне счастливой любви Константина Левина и Китти Щербацкой. Трагический конец придает эпичности картине.

"Эверест", 2015

Фильм основан на реальных событиях, которые происходят в Гималаях в мае 1996 года. Сразу три экспедиции, решившие покорить вершину, во время спуска с горы попали в сильнейший буран, в котором погибли восемь альпинистов.

"Берлин, я люблю тебя", 2019

Одна из самых последних киноработ актрисы. В фильме раскрывается 10 историй любви во всех ее разных проявлениях, которые происходят в Берлине. Кира играет одну из главных ролей. Ее героиня - совестливая девушка, которая приютила у себя мальчика, который не разговаривает на ее языке.