Настя Каменских показала 3 упражнения для тренировок дома

Спорт - важная составляющая здорового образа жизни, и NK | Настя Каменских вдохновляет и мотивирует своих поклонников поддерживать форму во время карантина и наполняться позитивом. Так, певица на постоянной основе запускает цикл домашних онлайн-тренировок. Утренние спортивные тренировки в прямом эфире Instagram певицы будут проходить регулярно на время карантина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, Настя Каменских поделилась тремя упражнениями, которые помогут немного размяться в домашних условиях без специального спортивного инвентаря. Перед выполнением упражнений стоит разогреться и выполнить суставную зарядку.

Ягодичный мостик

Это упражнение подойдет как новичкам спорта, так и профессионалам. Техника выполнения несложная. Ложимся на спину, руки вдоль туловища, упор на согнутых ногах, поясница плотно прижата к полу. Делаем вдох и на выдохе поднимаем таз и спину до тех пор, пока тело не примет позицию ровной натянутой струны. В высшей точке максимально сжимаем ягодицы, задерживаемся на несколько секунд. Вдох - возвращаемся в нижнюю точку, не расслабляя ягодицы. Делаем 20-30 повторов. Можно два-три подхода, если есть силы.

Планка

Примите упор лежа, опираясь на локти и носки выпрямленных ног, расставленных на ширине бедер. Расположите руки на уровне грудной клетки на расстоянии чуть шире плеч. Главное условие правильной стойки в "планке" - прямой позвоночник. При выполнении упражнения не прогибайте и не округляйте спину, дышите естественно и свободно. Поймайте "нужное" напряжение пресса: оно зависит от положения таза, прогиба поясницы. Держитесь в таком положении максимально долго.

Приседания

Для девушек в этом упражнении важна правильная техника, чтобы не перекачать переднюю поверхность бедра и не перегрузить суставы. Ноги на ширине плеч, стопы располагаем так, чтобы носки были чуть развернуты в стороны, вес переносим на пятки. Во время приседа не сводим колени внутрь и не разводим, строго ровно, стопы не должны отрываться от пола. Старайтесь также не выводить колени вперед за уровень носков. Вдох - опускаемся как минимум до параллели бедра с полом. Выдох - подъем. Важно в верхней точке колени оставить слегка согнутыми, и опускаемся снова.