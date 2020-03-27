У Льва Лещенко подтвержден коронавирус

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у Льва Лещенко диагностирован коронавирус. Об этом он написал на странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На сегодняшний день состояние пациента стабильно, он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - написал Проценко.

Он отметил, что Лещенко дал официальное разрешение на публикацию поста.