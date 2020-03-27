Переполох в российском шоу-бизнесе

- все перезаражались от Лещенко?

Ксения Собчак в своем telegram-канале назвала место, где Лев Лещенко мог заразить других артистов коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Rambler, журналистка вспомнила, что 13 марта певец появился на вечеринке в честь юбилея сестры Игоря Крутого Аллы.

Помимо Лещенко на торжестве присутствовало множество звезд российского шоу-бизнеса. Среди них: Николай Басков, Владимир Винокур, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Лера Кудрявцева, Валерий Леонтьев, Александр Серов и другие:

"В тусовке шоу-бизнеса переполох. Все перезаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого".

Запрет на проведение массовых мероприятий был введен только спустя несколько дней после дня рождения Аллы.

Как выяснилось, вернувшись с гастролей, Лещенко решил не оставаться на карантине. Некоторые присутствовавшие на мероприятии отмечали, что артист уже там чувствовал себя неважно. Однако пропустить праздник он не мог.