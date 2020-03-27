Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн был госпитализирован в Берлине, позднее у него был выявлен коронавирус, угрозы для жизни нет.

Об этом пишет в пятницу газета Bild со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.