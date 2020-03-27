https://news.day.az/showbiz/1216695.html Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн был госпитализирован в Берлине, позднее у него был выявлен коронавирус, угрозы для жизни нет.
Об этом пишет в пятницу газета Bild со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре