Вот как гости Крутого распространяли коронавирус, занесённый Львом Лещенко

В сети появились кадры того, как звездные гости на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы распространяют друг между другом коронавирус, не подозревая, что он был у Льва Лещенко, который находился в тесном контакте со всеми на вечеринке.

Как передает Day.Az, на кадрах видно, как звезды российского шоу-бизнеса здороваются и тесно общаются друг с другом, не зная об опасности.

После новостей о госпитализации 60-летнего Игоря Николаева, у которого предварительно подтвердилась китайская зараза, обыватели сразу решили: "Лещенко заразил". Однако, в этой грустной шутке может быть весомая доля правды.

Дело в том, что Лев Валерьянович действительно пересекался с Николаевым и дюжиной других звезд, едва вернувшись с американских гастролей (и не отбыв положенный двухнедельный карантин). 13 марта на дне рождения сестры знаменитого продюсера Аллы Крутой веселился весь цвет шоу-бизнеса: кроме Лещенко присутствовали Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с женами, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш... До запрета собираться большими компаниями оставалось еще несколько дней, и гости предавались веселью в роскошном ресторане, еще не подозревая о страшных последствиях. А Басков и Крутой даже шутили на тему коронавируса, показывая, как надо здороваться ногами.

Однако, после госпитализации сразу двух участников вечеринки знаменитости, видимо, наконец осознали всю серьезность ситуации.

- В тусовке шоу-бизнеса переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, - рассказала о массовой панике Ксения Собчак. - Так что всем, кто там был, аларм аларм.

Говорят, уже тогда 78-летний Лев Валерьянович чувствовал себя неважно.

- Он был очень уставший, - поделился со СМИ Александр Серов, который и сам оказался в группе риска. - Уставший человек, который прилетел самолетом и приехал поздравить Алку на день рождения. Все-таки приехал. Он уважаемый человек...

Кроме того, после праздника Аллы Крутой зараженный коронавирусом Лещенко принимал участие в ток-шоу Андрея Малахова. Во время съемок народный артист сидел за одним столом с ведущим, поэтессой Ларисой Рубальской, сатириком Геннадием Хазановым, телеведущей Ангелиной Вовк и певцом Аркадием Укупником. Как они чувствуют себя сейчас, пока неизвестно. Разве что 74-летняя Рубальская после встречи с Лещенко так распереживалась, что сделала тест на COVID-19. К счастью, он оказался отрицательным.

Напомним, Лев Лещенко с женой со вторника находятся на лечении в главной "коронавирусной" больнице Москвы в Коммунарке. А накануне туда же доставили и 60-летнего Игоря Николаева. Ситуация осложняется тем, что большинство контактировавших с народным артистом входят или приблизились по возрасту к группе риска китайской болячки: она особенно опасна для лиц старше 65 лет.