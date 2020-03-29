Netflix назвал самый популярный сериал во время карантина

Netflix подытожил активность пользователей во время первой недели карантина и назвал самый популярный сериал. И это не "Корона", не "Острые козырьки" и даже не "Карточный домик". Больше всего сейчас смотрят комедийный "Офис", первая серия вышла в свет ровно 15 лет назад, 25 марта 2005 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, сюжет разворачивается вокруг сотрудников, работающих в офисе, и показывает их будни, полные смешных ситуаций. Он снят в жанре псевдодокументалистики - немного дрожащая камера, "подглядывание" за героями.

Сериал неоднократно получал "Золотой глобус" и "Эмми". В главных ролях - Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински и Дженна Фишер.