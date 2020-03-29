Джессика Честейн стала мамой во второй раз

Похоже, звезда фильмов "Интерстеллар" и "Самый пьяный округ в мире" Джессика Честейн и ее супруг, дизайнер итальянского бренда Moncler Жан Лука Пасси стали родителями во второй раз. На днях папарацци засняли актрису на набережной Санта-Моники, гуляющую вместе с супругом, двухлетней дочерью Джульеттой... и младенцем. Джессика несла его в слинге, тогда как Жан Лука вез перед собой коляску со старшей дочерью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, корреспонденты издания Page Six (они же, кстати, первыми сообщили миру о рождении Джульетты) предположили, что это второй ребенок супружеской пары.

Судя по снимкам, малышу не больше месяца. Актриса эту новость пока никак не прокомментировала, однако и о рождении первенца Честейн и Жана Луки СМИ узнали лишь в октябре 2018-го, когда актриса впервые вышла на улицу с 4-месячной малышкой в слинге. Тогда ребенка паре родила суррогатная мать, поэтому не исключено, что второй малыш появился на свет тем же способом.